Анкара, 8 февраля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Сотрудники пожарной службы взяли под контроль возгорание в турецком порту Искендерун. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Пожарная служба Турции

«Пожар в порту Искендеруна взят под контроль, наши специалисты продолжают усилия с целью полностью потушить огонь», — говорится в сообщении мэра города.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы пожарные, авиация минобороны и сотрудники других служб безопасности, прибывшие в Стамбул из других городов.

Как передавало РИА Новости, российский самолет Бе-200 прибыл в международный аэропорт Аданы (Турция) для тушения пожаров, возникших в результате землетрясений.