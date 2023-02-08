Сетования западных СМИ на отсутствие подлодок в «пакетах» западной помощи Киеву, просьбы замглавы украинского МИД к Германии передать хотя бы одну субмарину — это отнюдь не глас вопиющего в пустыне. Воссоздание украинских ВМС при помощи НАТО идёт четвертый год и ускорилось с началом спецоперации. Британия открывает программу подготовки украинских морпехов, Турция присматривается к черноморским судоверфям. В каких кораблях заинтересована Украина и какие порты годятся на роль их тайных баз?

Сергей Адамов, , 15:24 — REGNUM Украина получила множество единиц военной техники от союзников со всего мира во время вооруженного конфликта, но у нее нет ни одной подводной лодки; единственная субмарина «Запорожье» (дизель-электрическая лодка класса Foxtrot по натовской классификации) перешла в 2014-м в распоряжение России, констатировало 7 февраля американское издание Newsweek. Если Украина будет располагать на Черном море субмариной с обученным экипажем (что потребует год–два подготовки), то это стало бы большим подспорьем для Киева, сказал Newsweek эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), отставной полковник морской пехоты США Марк Канчиан.

Черное море Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев уже обратился к Западу с просьбой о поставках военных кораблей, открыв список пожеланий именно с подлодок. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник передал властям Германии просьбу от отправке Украине одной из шести субмарин 212A класса HDW, которые есть у немецких ВМС. Предложение Мельник аргументировал желанием Киева «вытеснить российский флот из Чёрного моря». У Германии есть много возможностей для того, чтобы снабдить техникой Военно-морской флот Украины, заявил Мельник в видеоинтервью немецкому изданию Die Welt.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov.ua

«Это займёт месяцы, а может быть и годы, но мы должны начать», — заявил Мельник, требуя организовать поставки. После получения одной из подлодок номенклатуру поставок можно было бы расширить, подчеркнул Мельник. Заявления замруководителя киевской дипломатии можно было бы посчитать слишком амбициозными и даже наглыми (особенно если вспомнить выступления Мельника в бытность его послом Украины в Берлине). Но надо учесть, что ряд других стран НАТО уже развернул программу по оказанию помощи ВМС Украины. Причем Германии до поры до времени удавалось не принимать в этом участия.

Программа модернизации ВМС Украины (ВМСУ), практически прекративших существование как род войск после воссоединения Крыма с Россией, началась в 2019 году. Было заявлено, что к 2025 году украинские ВМС должны увеличиться почти вдвое. Главной ударной силой нового флота должны стать корветы турецкого производства серии Ada (он же — MILGEM). По ряду сведений, речь идёт о четырёх или пяти кораблях. В начале октября прошлого года на воду был спущен первый корабль, заказанный Украиной.

Новый корвет получил имя «Гетман Иван Мазепа» и официально был назван флагманом ВМСУ, хотя непосредственно в украинских водах корабль пока ни разу не появился.

Как отметил официальный блог «Центра анализа стратегий и технологий» (ЦАСТ), предназначенные для поставки на Украину корабли вооружены противокорабельным ракетным комплексом Boeing Harpoon, зенитным ракетным комплексом малой дальности MBDA VL MICA, 76-мм универсальной артиллерийской установкой Leonardo Super Rapid, 35-мм зенитным артиллерийским комплексом Rheinmetall Millennium, двумя 12,7-мм дистанционно управляемыми пулеметными установками Aselsan STAMP и 324-мм торпедными аппаратами с противолодочными торпедами MU90.

Де-факто, заказанные ещё в 2019 году корабли предназначены для охоты за подводными лодками — именно такую задачу ставят перед собой ВМСУ.

Появление у Украины одного современного корабля (который пока что находится в водах Мраморного моря) мало что меняет в условиях доминирования Черноморского флота России, отмечают эксперты. Однако налицо систематические шаги НАТО по укреплению украинских ВМС, в том числе за счёт Турции. Но не только Турция вносит вклад в этот процесс.

В январе нынешнего года стало известно, что Великобритания завершает процесс передачи Украине двух минных тральщиков проекта Sandown. Выведенные из состава королевских ВМС в 2021 году корабли HMS Ramsy и HMS Blyth уже получили новые названия: M310 «Чернигов» и M311 «Черкассы». На корабли уже нанесены новые названия, номера и украинская символика, а экипажи завершили процесс обучения.

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» F-130 Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» (F-130

Также Великобритания передала Украине партию из трёх вертолётов WS-61 Sea King, предназначенных для поиска и уничтожения подводных лодок. Для выполнения этой цели вертолёт может брать противолодочные глубинные бомбы или торпеды. По ряду сообщений, в общей сложности Киев должен получить от пяти до шести таких вертолётов: они поступают на вооружение по мере подготовки украинских экипажей.

Для борьбы с подводными лодками Киеву недостаёт специализированных самолётов морской разведки. Однако в этом нет необходимости, поскольку всю необходимую информацию могут передать партнёры по НАТО.

Начиная с 2014 года у берегов Крыма регулярно появляются самолёты Boeing P-8 Poseidon авиационного крыла ВМС США. С началом специальной военной операции Штаты сократили присутствие своих самолётов у берегов Крыма, однако разведывательная активность НАТО нисколько не уменьшилась.

Boeing P-8 Poseidon aceebee

По данным сервиса Flightradar, во вторник 7 февраля в небе над Чёрным морем был замечен беспилотник RQ-4B Global Hawk (позывной — FORTE11) ВВС США, который совершал круги в районе побережья Крыма и Краснодарского края. Поэтому не исключено, что в своих планах противостояния на море Киев делает ставку на поддержку со стороны «большого брата».

В январе 2021 года украинские ВМС также получили в своё распоряжение два патрульных катера класса Island, переданных США. Тогда же отмечалось, что по плану поставок Киев должен в итоге получить пять таких катеров, то есть полноценный дивизион.

Как обратил внимание в разговоре с ИА REGNUM осведомлённый источник, программа модернизации ВМС Украины фактически идет уже четвёртый год. Однако в процессе выяснилось, что судостроительные предприятия не в состоянии обеспечить выполнение оборонного заказа, из-за чего пришлось заказывать корабли за рубежом.

Тогда же возникла идея создания украино-турецкого военно-морского тандема. Осенью 2021 года на Украину прибыла группа турецких промышленников, которая осмотрела судостроительные предприятия Николаева и Одессы. Тогда же обсуждался вопрос о модернизации украинского судостроения турецкими инвесторами и дальнейшем размещении турецкого оборонного заказа.

Начавшаяся специальная военная операция разрушила эти планы, а вместе с тем возможность производства Украиной военных кораблей. Однако планы по модернизации ВМСУ не свернуты.

Тема поставок в распоряжение украинского флота современных боевых кораблей неоднократно поднималась на ряде последних саммитов НАТО и встреч в «рамштайнском формате». Неизвестно, привели ли данные просьбы к каким-либо конкретным решениям, однако известно, что ряд стран продолжает подготовку персонала для украинских ВМС.

Так, по информации агентства Reuters, Великобритания развернула программу подготовки бойцов морской пехоты для Украины. В теории это предусматривает возможную передачу Киеву десантных кораблей, способных осуществлять высадку морпехов на необорудованном побережье.

Однако даже в случае, если НАТО выделит Украине сколько-нибудь значимое количество современных военных кораблей, остаётся вопрос логистики. С потерей Крыма украинский флот перебазировался в Николаев и Одессу. После начала специальной военной операции часть кораблей ушла из бухт, попытавшись укрыться в лиманах и водах Днепра. Неприспособленный для таких манёвров корвет «Гетман Сагайдачный» (ранее — флагман ВМСУ) был взорван и подтоплен в бухте Николаева.

Таким образом, ВМСУ фактически лишились всех пунктов базирования и не смогут их использовать, опасаясь ракетных ударов.

Впрочем, как отметил источник ИА REGNUM, не исключено, что поставляемые Украине корабли и суда смогут временно «прописаться» в портах других черноморских стран.

«В 2021 году в Чёрном море прошли масштабные военно-морские учения НАТО и союзников. В них приняли участие 35 стран. В качестве пунктов временного базирования кораблей были выбраны порты Украины и Румынии. Поэтому инфраструктура там есть и сотрудничество между Украиной и НАТО по морской линии уже было отработано. Так что если США и партнёры решат вооружить Украину, на первых порах эти корабли могут встать в портах Констанца и Варна, где им практически ничего не угрожает, как они думают», — отметил эксперт.

Источник также отметил, что разговоры о передаче Украине военных кораблей начались в контексте предполагаемого весенне-летнего наступления ВСУ, в числе целей которого называется выход к сухопутным границам Крыма.

«Нужно понимать, что, даже если такое решение будет принято, корабли в одночасье не придут и экипажи тоже не появятся для них. Но не исключаю, что здесь НАТО может провернуть известный трюк — экипажи подготовить заранее и тайно, а затем осуществить поставку. Это не невозможно, хотя и трудно. Однако разговоры о подготовке морской пехоты говорят сами о себе. Если это не общевойсковая подготовка, а именно специализированное обучение действиям по высадке и захвату плацдарма на берегу, то здесь речь точно может идти о Крыме, например о попытках высадиться на северном побережье по тактике «ударил-убежал». И для этой цели, кстати, не нужны большие корабли», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.