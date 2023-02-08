Луганск, , 14:24 — REGNUM Артиллеристы ВСУ в последнее время стали чаще точечно бить по больницам в населённых пунктах Луганской Народной Республики. Об этом 8 февраля сообщил на телеканале «Россия 24» врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Там лежат и наши раненые ребята, и гражданское мирное население, и врачи там гражданские», — сказал Пасечник.

По его словам, ранее военные ВСУ были хаотично, но теперь стали избирать цели. Он считает, что, получив от США более точное оружие HIMARS, боевики ВСУ избирают места, где много людей.

Стоит отметить, что 8 февраля украинская сторона нанесла ракетный удар по селу Писарёвка в ЛНР. Повреждения получили десять жилых домов.

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