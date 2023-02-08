Таллин, 8 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Военное нападение на Эстонию со стороны России маловероятно. Об этом говорится в ежегодном отчете эстонского департамента внешней разведки.

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В документе говорится, что в 2023 году нападение на Эстонию маловероятно, так как Вооруженные силы Российской Федерации, дислоцированные вблизи эстонской границы, сосредоточены на конфликте на Украине. Однако Эстония в долгосрочной перспективе видит угрозу безопасности балтийского региона, которая «исходит от Москвы».

«Россия считает страны Прибалтики наиболее уязвимой частью НАТО», — говорится в отчете внешней разведки Эстонии.

При этом в материале отмечается, что количественное восстановление возможностей ВС России вблизи границы Эстонии займет до четырех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, решением властей Эстонии отозван эстонский посол в Москве Маргус Лайдре.