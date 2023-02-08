Турция, 8 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении министров приехал в зону землетрясения в наиболее пострадавший район турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом 8 февраля сообщает турецкая газета Dünya.

Shadati/XinHua/Global Look Press Последствия землетрясения в Турции

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Турецкий лидер осмотрел палаточный городок, где разместились пострадавшие от землетрясения. Он пообещал оказать поддержку семьям, пострадавшим от стихийного бедствия.

«К сожалению, число погибших составляет 8 574 человека. Число раненых составляет 49 133 тысячи человек, а количество разрушенных зданий ― 6 444 человека», ― уточнил в ходе инспекции Эрдоган.

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Как сообщало ИА REGNUM, два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля и затронули десять провинций. Утром 8 февраля было зафиксировано ещё три сейсмических события.

Последнее произошло в центральной части Турции в 10:26 по местному времени (13:26 мск). Эпицентр находился в 37 км от города Газиантеп. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Магнитуда колебаний составила 4,5.