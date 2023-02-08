Глава комитета Госдумы предложил платить гражданам по тарифам за собранное стекло и пластик

Москва, , 14:17 — REGNUM Ввести тарифы за прием у граждан пластика и стекла предложил главе Минприроды Александру Козлову и главе Минпромторга Денису Мантурову председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вышли к Минприроды и Минпромторгу с предложением усовершенствования процесса сбора, разделения отходов и их вторичной переработки. Сделать это можно за счёт организации региональных пунктов приёма пластика и стекла с возможностью заработка для тех, кто их сдаёт», — отметил Нилов.

Выгода тройная, указал депутат.

«Это и формирование привычки раздельного сбора мусора, и вероятное расширение рынка вторичного использования отходов, и возможность финансово поддержать население в кризисное время. В плюсе будут все — и население, и окружающая среда, и региональные экономики», — убежден он.

Парламентарий просит министров дать поручение «изучить возможность разработки максимально простых процедур открытия в регионах пунктов оплачиваемого приема продуктов из пластика и стекла с целью последующей сортировки и отправки на переработку».

Читайте ранее в этом сюжете: Москвичам напомнили, как правильно сортировать металл