Вице-премьер Италии заявил, что он не жалеет, что Зеленского не будет на фестивале «Сан-Ремо»

Рим, , 14:17 — REGNUM Заключительный вечер музыкального фестиваля «Сан-Ремо», на котором должно быть зачитано обращение Владимира Зеленского, не собирается смотреть вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини. Он заявил об этом 8 февраля в эфире радиостанции Rtl.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я вчера вечером не смотрел фестиваль, я был в отъезде по работе. Для многих итальянцев это сложный момент, мне не жаль, что Зеленского нет [на фестивале]», — сказала он.

Также Сальвини отметил, что, по его мнению, выносить военный конфликт на сцену музыкального конкурса, на котором выступит ветераны итальянской эстрады Cugini di Campagna, является «неуместным».

При этом вице-премьер Италии в ответ на вопрос, будет ли он слушать обращение Зеленского, указал, что у него другие планы на этот вечер.

«В субботу я буду с моими детьми. Я не думаю, что они меня попросят послушать письмо Зеленского на «Сан-Ремо», мы посмотрим кино», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта рассказал, что выступления в формате видообращения президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо» не будет.