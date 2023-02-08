Кахраманмараш, , 14:16 — REGNUM Количество жертв мощнейшего землетрясения, произошедшего в понедельник на юго-востоке Турции, превысило 8,5 тысячи человек. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Спасатели разбирают завалы после землетрясения в Турции © Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

По словам Эрдогана, приведенным изданием Hurriyet, число погибших достигло 8574 человек, 49 133 получили ранения и травмы.

Также лидер турецкого государства добавил, что власти договорились с отелями Антальи, Аланьи и Мерсина о временном размещении граждан, лишившихся жилья в результате катастрофы.

Ранее сообщалось, что два турецких волейболиста погибли под завалами отеля в Малатье, обрушившегося в понедельник.