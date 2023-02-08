Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить правила застройки

Москва, , 14:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил установить новые правила застройки микрорайонов, а также точечного строительства, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам надо обязательно зафиксировать обязанность, чтобы только при условии наличия места в школе, поликлинике, садике, выдавалось разрешение на жилищную застройку существующих микрорайонов. А там, где комплексная застройка территории предусматривает такую возможность в рамках реализации этого проекта, — только при условии параллельного ввода объектов социальной сферы», — заявил Володин в ходе «правительственного часа» с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Он обратил внимание на то, что комплексное развитие территорий, проекты, которые предусматривают застройку с обязательным наличием социальной сферы, зачастую в регионах игнорируются.