Анкара, , 14:09 — REGNUM Турецкие волейболисты Эминджан Коджабаш и Мехмет Джан Агырбаш погибли в результате землетрясения в Турции. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в эфире телеканала TRT Spor.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, упомянутые волейболисты погибли в результате обрушения отеля в Малатье.

«С глубокой грустью узнали, что наши волейболисты Мехмет Джан Агырбаш и Эминджан Коджабаш скончались в результате землетрясения в Малатье», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной Ганы из турецкого «Хатайспора» Кристана Атсу вызволили из-под завалов зданий и доставили в ближайшую больницу.

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