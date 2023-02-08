Анкара, , 14:03 — REGNUM Новое землетрясение зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Газиантеп © Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уточняется, что на территории страны произошло новое землетрясение силой 4,5 балла.

Землетрясение произошло в 10:26 по местному времени (13:26 мск). Эпицентр находился в 37 км от города Газиантеп. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

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Кроме того, 8 февраля на территории центральной части Турции произошло еще два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,8.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, погибли 7108 человек, ранены более 40 тысяч человек. В стране объявлен общенациональный траур.