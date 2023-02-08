Херсон, 8 февраля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в среду, 8 февраля, сообщил о попытках украинской стороны переправить группу диверсантов в левобережную часть региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС РФ. Херсон

«На левый берег Днепра пытаются прорваться ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), которые рискуют своей жизнью и думают, что их ночью или днем не увидят. <…> Другими путями они попадают, но только не водным», — сказал Сальдо в эфире программы «Соловьев Live».

Напомним, что Херсонская область вошла в состав Российская Федерации в сентябре 2022 года после проведенного в регионе референдума.

Ранее сообщалось, что сотрудники военной полиции обнаружили в Запорожской области самодельное взрывное устройство.