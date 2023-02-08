Анкара, , 14:02 — REGNUM После двух сильных землетрясений, сотрясших Турцию, в турецком Искендеруне поднялся уровень моря. Об этом 8 февраля сообщает телеканал NTV.

Искендерун. Турция Locus1891

Ранее по теме: Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Турции

Вода, затопившая предприятия на береговой линии, теперь достигла улиц и проспектов. Торговые объекты, банки и предприятия на бульваре были эвакуированы.

Из-за риска землетрясения и из-за вероятности затопления были эвакуированы жители домов на береговой линии. Отмечается, что вода не отступила даже два дня спустя после землетрясений.

Читайте также: Количество жертв землетрясения в Турции превысило 7,1 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля и затронули десять провинций. Утром 8 февраля было зафиксировано ещё два сейсмических события.

Так, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 08:52 мск. Эпицентр находился к северо-западу от города Кахраманмараш. Сейсмическая активность магнитудой 4,8 также была зафиксирована в 10:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 85 км к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 40 км.

По последним данным, общее число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 7,1 тысячи человек, ещё свыше 40,9 тысячи человек пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё одно землетрясение силой 4,8 балла зафиксировано в Турции