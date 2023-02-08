Киев, 8 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В ходе публичных мероприятий глава министерства обороны США Ллойд Остин выказывает своему украинскому коллеге Алексею Резникову доверие и уважение, несмотря на скандал с закупками для нужд ВСУ. Такое мнение 8 февраля высказал глава совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марк Савчук, его слова приводит УНН.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников

«Учитывая, что во всей публичной коммуникации Ллойд Остин все время обнимается с Алексеем Резниковым и говорит, что это его коллега и друг, и прямо это подчеркивает, то, думаю, что он таким образом пытается дать понять, что его визави Алексей Резников с украинской стороны — это человек, которому можно доверять», — отметил он.

Также глава совета общественного контроля НАБУ назвал шефа Пентагона человеком, от которого зависит, «будет завтра жить или нет» Украина, а потому Остин, по мнению Савчука, не стал бы работать с коррупционером.

При этом он отметил, что на данный момент не видит проблем с обеспечением нужд ВСУ, хотя таковые «разрослись с 250 тысяч до почти миллиона», и добавил, что украинские военные, по его мнению, перестали просить амуницию и это якобы говорит о том, что у них нет «дефицита в бытовых вещах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что депутатам от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» следует сложить мандаты.