Луганск, 8 февраля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 8 февраля активизировались на одном из направлений специальной военной операции в Луганской Народной Республике (ЛНР). О намерении украинских войск начать контратаку, чтобы захватить территории не только в Кременной и Сватово, но и под Лисичанском и Рубежным, в направлении Троицка, известил врио главы республики Леонид Пасечник в эфире «России 24». По его словам, враг собирает силы в крупных населённых пунктах, находящихся вблизи от линии боевого соприкосновения.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

По селу Писарёвка в ЛНР ВСУ 8 февраля выпустили ракету из РСЗО HIMARS, повреждено десять жилых домов.

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Также сегодня стало известно о кончине в ЛНР российского бойца Игоря Магнушева с позывным Берег: несколько дней назад он был тяжело ранен в голову и скончался утром в центральной больнице Луганска.

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Потери ВСУ на сватово-кременском направлении за минувшие сутки составили порядка 200 человек, сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко. По его словам, у украинских боевиков наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов как среди рядового, так и среди офицерского составов.

Увеличение на 25% количества небоевых потерь среди украинских солдат в январе 2023 года Марочко связывает с суицидами, ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении, неуставными взаимоотношениями и убийствами в ходе конфликтов.

По словам бойцов одного из украинских добровольческих батальонов, находящихся под Невским (ЛНР), за последние недели в их формировании погибли около 30 человек, говорится в публикации The New York Times. В одном из прифронтовых городов морг был забит телами украинских солдат в полиэтиленовых мешках, а в полевом госпитале носилки с ранеными положили в коридоре.

Накануне, 7 февраля, в ходе спецмероприятий в ЛНР росгвардейцы изъяли тысячи единиц оружия и боеприпасов производства стран НАТО. В частности, обнаружены гранатомёты Anti-Tank C90-RB (M3) испанского производства и шведско-британские ПТУР NLAW. Вооруженные силы России тем временем нанесли на краснолиманском направлении удары по позициям ВСУ в районах Терны ДНР и Площанка, Червонопоповка, Кременная и Диброва ЛНР.

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О том, что ВСУ (Вооруженные силы Украины) стянуты для контрнаступления в ЛНР, врио главы республики Леонид Пасечник заявил 8 февраля в эфире «России 24». По его словам, украинские силы вознамерились вернуть утраченные территории.