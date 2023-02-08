Москва, 8 февраля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Минстрой готов ликвидировать перекосы в повышении тарифов на услуги ЖКХ в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Мы, ФАС и Роспотребнадзор, прокуратура уже начали заниматься этими вопросами. Думаю, что каждый депутат с территории имеет информацию, давайте синхронизируем в этой части работу», — предложил Файзуллин.

По его словам, повышение тарифов каждая ресурсоснабжающая организация защищает в региональном управлении ФАС.

«Здесь очень внимательно, есть всегда возможность скорректировать. Поэтому там, где допущены перекосы, мы совместными усилиями эти перекосы, я думаю, ликвидируем. Не в первый раз это происходит», — сказал Файзуллин, отметив, что «опыт работы есть».

За 2022 год тарифы ЖКХ выросли дважды: традиционно — с 1 июля и внепланово — с 1 декабря. Во втором случае повышение составило рекордные 9%.