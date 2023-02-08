Сумы, Украина, 8 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в украинском городе Сумы, сообщает 8 февраля телеграм-канал «Политика страны». Официальных подтверждений нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

В Сумской области с 13:19 мск действует режим воздушной тревоги. Также он был объявлен в Полтавской и Днепропетровской областях, как и накануне, 7 февраля.

Напомним, на территории Украины идёт специальная военная операция по денацификации. Украинские власти ежедневно объявляют воздушную тревогу, чаще всего — в центральной части Украины.

Российская сторона не объявляла о каких-либо действиях в отношении объектов инфраструктуры Сумской области, а также объектов ВСУ в этом районе.