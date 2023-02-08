Вашингтон, 8 февраля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Попытка США восстановить глобальное мировое господство проваливается. Заваливание Украины оружием, чтобы только самим не бороться с Россией, приводит к кровавому тупику. Так считает эксперт издания Salon Крис Хеджэс.

U. S. Department of Defence Пуск противотанковой ракеты Джавелин

По его словам, ситуация опасна еще и тем, что может спровоцировать третью мировую войну, так как США своими поставками оружия открыто подталкивают Россию к прямому столкновению. Как подчеркнул эксперт, в настоящее время Киеву оказывается поддержка уже не просто боеприпасами и штурмовым оружием, а серьезной техникой, в частности танками, противотанковыми комплексами «Джавелин», зенитными комплексами «Стингер».

Однако это вооружение не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта на Украине, так как военных ВСУ сначала придется обучать пользоваться всей этой техникой, на что потребуется время. Между тем ситуация в Киеве уже достаточно серьезная — большие потери на поле боя, разрушенная инфраструктура населенных пунктов и объектов энергетики, скатывание населения за черту бедности, считает Крис Хэджес.

К тому же, по его мнению, без России мир ждет экономической крах, спровоцированный глобальным продовольственным кризисом и инфляцией. В первую очередь от этого пострадают США и страны Запада.

Напомним, ранее конгрессмен от республиканцев Мэтт Гетц обратился в ходе заседания палаты представителей к Джо Байдену с призывом прекратить тратить деньги на Украину.