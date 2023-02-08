Сватово, ЛНР, , 13:51 — REGNUM Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили до 200 человек личного состава ВСУ в районе Сватово — Кременная. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Танковый экипаж ВС РФ под населённым пунктом Кременная Цитата из видео ВСУ были обращены в бегство под Кременной. WarGonzo. 02.2023. Россия

«Если говорим за участок местности Сватово — Кременная, то только за истекшие сутки украинские боевики понесли потери порядка 200 военнослужащих», — заявил военный эксперт в эфире Первого канала.

Ранее Андрей Марочко, сообщал, что из-за ситуации под Кременной в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается дезертирство.

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