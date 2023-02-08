В Турцию из России направлена бригада из 11 врачей

Москва, , 13:46 — REGNUM Бригада врачей из России, в составе которой 11 человек, направлена в Турцию для оказания медпомощи выжившим после произошедшего там ранее землетрясения. Об этом 8 февраля рассказал журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Последствия землетрясения в Турции © Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как отметил Кузнецов, врачебная бригада будет 8 февраля направлена в Турцию для оказания медпомощи пострадавшим в результате землетрясения по поручению президента России Владимира Путина.

«В составе бригады 11 врачей — травматологов, нейрохирургов, хирургов, детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов — из ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Турции под завалами находится семья из четырех человек, прибывшая из России. Шансы спасти российских граждан сохраняются.