Москва, , 13:42 — REGNUM Церемония прощания с заслуженным артистом России Виктором Цымбалом, который скончался 6 февраля на 74-м году жизни, пройдет 9 февраля в РАМТ, сообщает telegram-канал театра.

Виктор Цымбал в сцене из спектакля «Кролик Эдвард» © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Церемония прощания с Виктором Цымбалом состоится 9 февраля с 11:00 до 12:00 мск на Большой сцене РАМТ», — говорится в сообщении театра.

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Виктора Цымбала похоронят на кладбище Ракитки, поселение Десеновский, в районе д. Десна, с 13:00 до 13:30. Отпевание состоится в Иннокентьевской церкви.

Актер сыграл в театре более 50 ролей. В РАМТе Цымбал работал с 1981 года. С 2000 года он был помощником художественного руководителя РАМТ по труппе.