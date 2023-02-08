Лондон, , 13:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает Запад слабым в военном и политическом отношении, и в этом он прав. С мнением российского лидера согласился бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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В статье для газеты i news он указал на то, что конфликт на Украине показал важность наличия солдат и танков, о сокращении численности которых из-за роста кибернетических и космических технологий говорилось последние несколько лет.

Бывший полковник считает, что Великобритании необходимо развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать силы страны в будущем и пополнять запасы. Де Бреттон-Гордон отметил, что у Соединённого Королевства есть блестящая оборонная промышленность, которую иногда упускает из виду правительство, желающее сэкономить несколько фунтов на технику иностранного производства. Также, по его словам, британская военная техника нуждается в обновлении.

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«Танк Challenger 2 нужно модернизировать или заменить на совершенно новый в приоритетном порядке», — констатировал бывший военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские вооружённые силы отстают от армий других стран и требуют вложений. Он добавил, что можно вести закупки за рубежом, но от этого может пострадать британская военная промышленность, а армия не будет получать то, что ей необходимо.

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