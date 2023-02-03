Вашингтон, 20 апреля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Ракеты, способные с помощью микроволн вывести из строя электронику ядерных объектов Ирана тайно разместили ВВС США. Об этом 20 апреля сообщает британское издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Ракеты способны выводить из строя любую электронику, на которую они нацелены. Таким образом они делают бесполезными ядерные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению, так как микроволны безвредны для человека.

В публикации утверждается, что речь идет о микроволновых ракетах CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project). Американские военные размещают их с 2019 года по всему миру.

Ранее ИА Регнум сообщало, что целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при нанесении удара по Ирану была база военно-воздушных сил, расположенная возле города Исфахан, сообщила 19 апреля газета The New York Times (NYT). Возле Исфахана также находятся ядерные исследовательские объекты. По предварительной информации, по ним удар не наносили.

Об ударе Израиля по Ирану в ночь на 19 апреля сообщил телеканал ABC, ссылаясь на американского чиновника. Авиаперевозчики в то же время стали менять маршруты самолётов, пролетающих над Ираном.

Агентство Reuters сообщило о взрывах возле аэропорта в Исфахане. Издание отметило, что удар могли нанести по авиабазе или по ядерным объектам.

По информации иранских СМИ, средства ПВО Ирана уничтожили несколько беспилотников над Исфаханом. Агентство Tasnim утром 19 апреля заявило, что ракетных ударов по иранской территории не зафиксировали. Телеканал NBC позднее заявил, что Тель-Авив начал оценивать эффективность нанесённого им по Ирану удара и нанесённый ущерб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения об ударе по Ирану, призвал сначала дождаться официальных заявлений Тегерана и Тель-Авива. Он также отметил, что Москва выступает за то, чтобы стороны конфликта не провоцировали эскалацию напряжённости.