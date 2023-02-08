Москва, 8 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Надежное тепло — и водоснабжение москвичей будет обеспечено по основной схеме с прокладкой подземных коммуникаций. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, рассказывая о ходе реализации трехлетней программы ликвидации байпасов, расположенных в различных округах российской столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старые трубы коммуникации

Напомним, байпас — это временный трубопровод теплосетей, проложенный на поверхности. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды.

По словам Петра Бирюкова, специалисты Комплекса городского хозяйства до конца года проведут работы по ликвидации 48 участков бесхозных байпасов. «За весь период уберем 80 таких сооружений, уже демонтированы 32 байпаса, в этом году ликвидируем еще 48 участков», — пояснил он.

«Часть «времянок» так и не были своевременно убраны под землю выполнявшими работы организациями, эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы. — Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей».

Трубы

В ходе демонтажа байпасов разрабатывается и утверждается проектная документация, затем — в межотопительный период — прокладывается новый постоянный трубопровод. После этого срезаются старые трубы конструкции. Бирюков подчеркнул, что ликвидируются только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использоваться во время возведения или ремонта объектов.