Ереван, , 13:44 — REGNUM Народам Турции и Армении пора менять отношение друг к другу. Об этом 7 февраля сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вице-спикер армянского парламента от правящей партии «Гражданский договор» Акоб Аршакян.

Последствия землетрясения в Турции © Cem Bakirci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он прокомментировал сообщения об отправке в Турцию армянских спасателей для помощи пострадавшим в землетрясениях. Депутат сообщил, что некоторые политики по этому поводу пытаются сыграть на эмоциях в армянском обществе.

«Турция — наша соседняя страна, если мы не будем контролировать свои проблемы, их будут контролировать другие, исходя из своих интересов. Чтобы контролировать эти проблемы, нужно изменить и взаимное отношение друг к другу народов двух стран», — написал Аршакян.

Депутат подчеркнул, что решение Еревана отправить армянских спасателей в Турцию является важным шагом не только для Турции, но и для международного сообщества, а также служит государственным интересам Армении.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с турецким президентом Тайипом Эрдоганом сообщил, что армянские спасатели отправились в Турцию. Эрдоган поблагодарил за помощь.

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