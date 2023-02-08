Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Майорск

Донецк, , 13:30 — REGNUM Киевский район Донецка, а также Новобахмутовка и Майорск были обстреляны вооружёнными формированиями Украины. Об этом 8 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 11:40 и 12:20 украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 мм и восемь мин калибра 120 мм по Новобахмутовке, а в 12:10 и 12:15 три снаряда калибра 155 мм и восемь мин калибра 120 мм по Майорску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области.