Москва, 8 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Пленный военнослужащий 72-й механизированной бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ) рассказал о насильной мобилизации на территории Украины. Видео с украинским пленным показало 8 февраля Минобороны РФ.

Цитата из видео. Министерство обороны России Пленный военнослужащий ВСУ

Сдавшийся в плен украинский военнослужащий сообщил о полном игнорировании на Украине состояния здоровья людей и их массовой отправке умирать на фронт. Он рассказал, как его заставили идти воевать, мобилизовали, вручили повестку в маршрутке по пути на работу.

На видеокадрах пленный также обратился с призывом ко всем военным ВСУ «не идти воевать». По его словам, все, кто был с ним на позиции и не сдались, уже погибли.

«Люди, не идите воевать! Сдавайтесь! Только так можно остаться живым и вернуться к своим семьям», — передает слова пленного Минобороны РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3778361" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее в эфире программы «Соловьев Live» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские военные заняли несколько улиц в городе Артёмовске (ДНР).