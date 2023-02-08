Луганск, , 13:18 — REGNUM Украинские силы стянуты для контрнаступления в ЛНР, заявил врио главы республик Леонид Пасечник в эфире «России 24».

Леонид Пасечник © Сергей Гунеев/РИА Новости

Леонид Пасечник «К нашему большому сожалению, враг скапливает там достаточные резервы, силы для того, чтобы контратаковать, чтобы вернуть утраченные территории».

Речь идёт о крупных населённых пунктах, находящихся вблизи от линии боевого соприкосновения. Ситуация сложилась нелёгкая, причём не только в Кременной и Сватово, но и под Лисичанском и Рубежным, в направлении Троицка, добавил глава ЛНР.

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