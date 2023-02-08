Пасечник заявил, что ВСУ стянули силы для контрудара в ЛНР
Луганск, 8 февраля 2023, 13:18 — REGNUM Украинские силы стянуты для контрнаступления в ЛНР, заявил врио главы республик Леонид Пасечник в эфире «России 24».
Речь идёт о крупных населённых пунктах, находящихся вблизи от линии боевого соприкосновения. Ситуация сложилась нелёгкая, причём не только в Кременной и Сватово, но и под Лисичанском и Рубежным, в направлении Троицка, добавил глава ЛНР.
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