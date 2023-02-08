Луганск, 8 февраля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Украинские силы стянуты для контрнаступления в ЛНР, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в эфире «России 24».

Сергей Гунеев/РИА Новости Леонид Пасечник

Леонид Пасечник «К нашему большому сожалению, враг скапливает там достаточные резервы, силы для того, чтобы контратаковать, чтобы вернуть утраченные территории».

Речь идёт о крупных населённых пунктах, находящихся вблизи от линии боевого соприкосновения. Ситуация сложилась нелёгкая, причём не только в Кременной и Сватово, но и под Лисичанском и Рубежным, в направлении Троицка, добавил глава ЛНР.