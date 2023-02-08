Челябинск, , 13:14 — REGNUM В Челябинске подростки устроили массовую драку прямо на территории школы №5. Видео с кадрами потасовки опубликовало в телеграм-канале издание Baza.

Драка в школе Цитата из видео камеры наружного видеонаблюдения. 2023. Россия

На записи видно, как порядка восьми человек в масках и чёрной одежде, вооруженные молотками и травматическими пистолетами, врываются в фойе школы и наносят друг другу удары руками и ногами. Охранник учебного заведения сначала наблюдает за происходящим и не пытается разнять дерущихся, но через некоторое время зовёт на помощь персонал школы. Однако вмешаться в конфликт и разнять подростков никто так и не осмелился.

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По данным издания, конфликт между девятиклассниками начался на почве национальной неприязни. Из-за потасовки пришлось останавливать занятия у школьников из младших классов. Одному из участников драки потребовалась медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января полиция начала проверку по факту избиения 12-летнего подростка одноклассниками в городе Ачинске Красноярского края. Выяснилось, что напавшие на несовершеннолетнего ровесники угрозами заставляли его скрывать факт избиения. Известно, что участники конфликта уже неоднократно были замечены в нападении на ровесников и неподобающем поведении в школе.