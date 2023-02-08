Москва, 8 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Решить проблемы с транспортной доступностью и парковками возможно только в рамках комплексных решений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщил глава министерства Ирек Файзуллин в Госдуме.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Парковка

«Мы никогда за автомобилизацией страны не успеем. Мировой опыт показывает, что без комплексных решений в этой части, особенно в первую очередь работы общественного транспорта, расширения улично-дорожной сети в городах, внедрения платных решений под парковку, эту задачу не решить», — сказал Файзуллин, отвечая на вопросы об увеличении парковочного пространства.

Министр напомнил, что такие решения законом перенесли на региональный уровень — регионы принимают решения о том, сколько парковочных мест должно быть на конкретной территории.

«Это очень вдумчивое должно быть решение, чтобы внести в национальный проект вопросы строительства парковок. Насколько это приведет к удорожанию метра квадратного на этих территориях. Давайте мы в этом направлении подумаем, но еще раз говорю: за автомобилизацией мы не успеем никогда, должны быть комплексные решения», — заявил Файзуллин.