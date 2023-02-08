ВСУ в ходе обстрела Писарёвки в ЛНР повредили десять домов
Луганск, 8 февраля 2023, 13:19 — REGNUM Подразделения ВСУ 8 февраля выпустили по селу Писарёвка в Луганской Народной Республике ракету из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«С применением РСЗО HIMARS (противником выпущена 1 ракета) повреждено десять жилых домов», — говорится в сообщении.
Данных о пострадавших нет.
Стоит отметить, что 7 февраля силы ВСУ выпустили по населённым пунктам ЛНР Первомайск и Покровское десять ракет из РСЗО HIMARS. В результате в Покровском были повреждены ангары и техника сельскохпредприятия.
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