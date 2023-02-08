Луганск, , 13:19 — REGNUM Подразделения ВСУ 8 февраля выпустили по селу Писарёвка в Луганской Народной Республике ракету из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С применением РСЗО HIMARS (противником выпущена 1 ракета) повреждено десять жилых домов», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших нет.

Стоит отметить, что 7 февраля силы ВСУ выпустили по населённым пунктам ЛНР Первомайск и Покровское десять ракет из РСЗО HIMARS. В результате в Покровском были повреждены ангары и техника сельскохпредприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогов предложил сдвинуть линию фронта на 150 км вглубь Украины