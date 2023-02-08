ВСУ в ходе обстрела Писаревки в ЛНР повредили десять домов
Луганск, 8 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ 8 февраля выпустили по селу Писаревка в Луганской Народной Республике ракету из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
«С применением РСЗО HIMARS (противником выпущена 1 ракета) повреждено десять жилых домов», — говорится в сообщении.
Данных о пострадавших нет.
Стоит отметить, что 7 февраля силы ВСУ выпустили по населённым пунктам ЛНР Первомайск и Покровское десять ракет из РСЗО HIMARS. В результате в Покровском были повреждены ангары и техника сельскохозяйственного предприятия.