* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Херсон, , 13:10 — REGNUM В Херсонской области ликвидирован офис «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 8 февраля телеграм-канал «МВД медиа».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе операции изъята запрещённая литература. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации.

Отмечается, что иеговисты (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводили в здании собрания и обряды, а свободные помещения использовали для хранения агитационных материалов и экстремистской литературы.

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Напомним, в России организация «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещена в 2017 году.

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