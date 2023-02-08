Москва, , 13:05 — REGNUM Для развития инноваций в России необходимо участие государства в инновационной политике, создание инфраструктуры для развития стартапов, а также развитие рынка венчурного капитала, который бы инвестировал в инновации на ранних стадиях. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью журналу «Стимул» . По его словам предпринимательскую культуру необходимо прививать со школ и вузов.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Во все образовательные программы без исключения нужно внедрять соответствующие предметы, которые дают всем студентам вне зависимости от их специальности основы предпринимательства, менеджмента, финансов и, конечно, все, что связано с так называемыми soft skills, — это принятие решений, креативность, критическое мышление», — подчеркнул председатель правления Сбербанка.

В своем интервью Греф рассказал личную историю, которая, по его мнению, иллюстрирует отличие стартапов от зрелых организаций: »Я все время приезжал в Кремниевую долину, выходили ребята, а у них на футболках написано: «Мы вас скоро всех убьем», «I love failure». Хорошо, думаю, ну, как же так, я тоже хочу такую футболку. А потом пришел один крупный достаточно предприниматель, он организовал финтех-компанию, сорок миллиардов капитализация у него уже: «Вы все мамонты, мы вас всех убьем», «Мы не боимся совершать ошибки». Я ему говорю: «О´кей. Ты можешь себе представить, что ты приходишь в больницу, хирург выходит, молодой такой, жизнерадостный, в футболке «I love failure». Ты к нему пойдешь делать операцию?».

По его словам, пока бизнес — это маленький стартап, можно рисковать. «Но дальше, по мере роста зрелости бизнесмен должен внедрять run — ежедневный менеджмент, — пояснил председатель правления Сбербанка. — Это культура уже про «Я убью тебя за каждую твою ошибку». Вторая часть — это change. Там возможны и необходимы эксперименты, до того, как компания создает что-то, что уходит в промышленное использование. И третья часть — инновационная, disrupt. В ней присутствует креативность, критическое мышление, терпимость к ошибкам и готовность потерять деньги».

В интервью журналу «Стимул» Герман Греф раскрыл свое видение успешной и инновационной организации. По его мнению, современный продвинутый бизнес, университет или компания стоят на трех ногах: research, education and practice или business.

В качестве примера Греф привел Клинику Джона Хопкинса. «Это был научный институт, который занимался только медицинскими и биологическими исследованиями при Пентагоне. В какой-то момент времени они поняли, что им, хотят они или не хотят, кроме исследований нужна своя практика, лечебные учреждения, где бы они могли принимать пациентов, накапливать статистику. Как только они этим начали открывать свои клиники, они поняли, что, для того чтобы соответствующего уровня персонал иметь там, нужно создавать свое учебное заведение. И они стали создавать свои кафедры в университетах, создали свой университет, учреждения для подготовки среднего медицинского персонала и так далее и так далее. Они пришли в результате вот к этим трем составляющим», — отметил председатель правления Сбербанка.

Сбер следует этому же принципу, пояснил он. Придя в банк, он начал менять технологические процессы и стало понятно, что нужно начать заниматься подготовкой собственных кадров.

«И мы построили свой корпоративный университет, который несколько лет подряд был признан лучшим в мире. И таким образом мы вырастили вторую ногу — то, что называется education, — отметил Греф. — И третья нога — research, — мы в какой-то момент времени поняли, что нам нужно идти в инновации. У нас сегодня работает 14 лабораторий «СберНауки», с большим количеством ученых, которые занимаются и фундаментальной, и прикладной наукой».