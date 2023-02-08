Анкара, 8 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести всеобщие выборы в Турции, несмотря на землетрясение, пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Ссылаясь на турецких чиновников, знакомых с обсуждениями, Bloomberg сообщает, что Эрдоган намерен провести всеобщие выборы в мае, как и планировалось, а введенное на 90 дней чрезвычайное положение в стране может завершиться раньше.

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«Эрдоган <…> планирует провести выборы 14 мая, как и планировалось изначально», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, общее число погибших в Турции выросло до 7108 человек.