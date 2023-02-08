CNN: американская разведка считает, что аэростаты Китая совершили порядка 20 «миссий»

Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Как утверждает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне, как минимум 20 «миссий» на пяти континентах якобы было совершено аэростатами Китая для сбора информации в рамках обширной разведывательной программы.

Аэростат КНР Сергей Корсун © ИА REGNUM

Как рассказал один из собеседников телеканала, пять или шесть полётов китайских аэростатов якобы проходили в американском воздушном пространстве, однако необязательно собственно над территорией США.

Также он добавил, что якобы пролетавшие над территориями других государств аэростаты КНР имели другую конструкцию, чем сбитый около побережья Южной Каролины 4 февраля шар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти США будут действовать в интересах национальной безопасности, если Китай решится угрожать суверенитету Соединённых Штатов.