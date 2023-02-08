Великий Новгород, , 12:57 — REGNUM Взаимодействие между экспертами из разных стран крайне важно для будущего Арктики. Об этом рассказали на Зимней школе Центра международной и региональной политики (CIRP) на тему «Арктика в период геополитических перемен». Это ежегодное мероприятие прошло в Великом Новгороде при поддержке Фонда Горчакова и Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российская Федерация в своей политике в высоких широтах исходит из того, что в Арктике нет вопросов, требующих военного решения», — отметил в своем выступлении посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он отметил, что Арктику необходимо рассматривать не как поле для геополитических интриг, а исключительно как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества в области «мягкой безопасности» (экология, климатические изменения, загрязнение морей, соблюдение прав коренных народов и т.п.). Фрагментация сотрудничества, которая, к сожалению, наблюдается сегодня, — это риск для конструктивного взаимодействия и низкой политической напряжённости в регионе, считает Корчунов.

По сути, деятельность Арктического совета в 2022 году можно назвать «итальянской забастовкой», полагает Николай Доронин, председатель правления ПОРА. «Будущее [международного сотрудничества в Арктике] будет скорее не межстрановое, а межэкспертное, когда человек с человеком, специалист со специалистом будут связываться и решать общие задачи. Они никуда не денутся — это вопросы изменения климата, «невечной» мерзлоты, которая сейчас разрушается, опыта жизни человека в Арктике. Это общие вопросы, в изучении которых у России большие конкурентные преимущества. Когда работают пушки, как известно, дипломатия замолкает. Она работает, когда есть основа для того, чтобы разговаривать и приближать позиции разных стран или сообществ», — считает Доронин. Он также добавил, что интерес молодежи к Арктике развивается по синусоиде: после кампаний по героическому освоению Арктики в советское время и упадка 1990-х молодёжь снова начинает видеть в жизни и работе в Арктике возможности.

«Чем больше мы увидим молодых ребят, которые стремятся на эту территорию, тем больше мы будем видеть научных работ, технических разработок, каких-то других решений для Арктики. Конечно, не в следующем году, это длинная перспектива — 10–15 лет. Но закладывать основы для этого нужно сейчас», — говорит председатель правления ПОРА.

Принять участие в работе школы могли студенты старших курсов, магистры и аспиранты высших учебных заведений по направлениям международные отношения, политология, международная журналистика. Перед ними выступили спикеры МИД, Фонда Горчакова, СПбГУ, Проектного офиса развития Арктики, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и других организаций.