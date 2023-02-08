Херсон, , 12:54 — REGNUM После того, как Херсон будет освобождён от киевских военных, пособники украинских войск будут привлечены к ответственности. Об этом 8 февраля в эфире «Соловьёв Live» заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Мы вернёмся. И тот, кто действительно внёс серьёзную лепту в развал и противостояние, тот будет привлечен к ответственности», ― подчеркнул Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что под контролем России на тот момент находилось 75% территории региона. Это семь из девяти городов, 13 из 18 районов, значительно более половины населения. Также под контролем России находится западная часть Кинбурнской косы.

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На сегодняшний день военные формирования Украины готовятся к выходу из Херсона. По словам Сальдо, на это указывает то, что украинские чиновники и военные начали вывозить ценности из литературного музея Херсона. Врио главы региона добавил, что украинская власть осознает, что не сможет удержать город под своим контролем.