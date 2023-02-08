Пекин, 8 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Правительство Китая выделит 30 млн юаней (около $4,4 млн) на гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии. Об этом 8 февраля сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Сирии

«Китай принял решение предоставить сирийской стороне экстренную гуманитарную помощь», — сказала она.

Мао Нин добавила, что половину выделенной суммы предоставят деньгами, на остальные средства приобретут необходимую продукцию.

Напомним, в Турции 6 февраля произошло землетрясение, которое назвали сильнейшим с 1939 года. По последним данным, в стране погибли более 7,1 тыс. человек. Последствия были и в Сирии. Там сообщили о более 1,9 тыс. погибших.