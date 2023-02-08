Киев, 8 февраля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Демонтаж памятника советскому военному лётчику Валерию Чкалову в Киеве начался 8 февраля, сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Валерий Чкалов. 1930-е.

Отмечается, что эти действия согласованы с украинским минкультом. Это же министерство разрешило снести памятник генералу Ватутину, освобождавшему Киев от нацистов.

Напомним, памятник Герою Советского Союза Валерию Чкалову был установлен в Киеве в сквере, который носил имя лётчика. В период «незалежности» вандалы оторвали от памятника табличку с его именем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2022 года памятник Чкалову демонтировали в другом украинском городе — Днепропетровске.