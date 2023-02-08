Грозный, 8 февраля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Успешную операцию провели в Донецкой Народной Республике бойцы отряда «Ахмат» и военнослужащие 2-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ. В результате нанесенного удара по ВСУ был отбит у врага хорошо оборудованный укрепрайон в районе села Берестовое. Об этих успехах российский военнослужащих сообщил 8 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«В районе села Берестовое ДНР в результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа «Ахмат» совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон», — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров выразил благодарность своему помощнику, командиру спецназа «Ахмат», заместителю командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинову и всем бойцам за хорошо спланированную и проведенную операцию.

По словам главы Чечни, в бою был ранен военнослужащий ВСУ Николай Рыбалка. Несмотря на то, что он воевал в составе украинской армии, российские бойцы оказали ему помощь и переправили в госпиталь.