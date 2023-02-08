Reuters: Британия анонсировала новые санкции против Москвы
Лондон, 8 февраля 2023, 12:49 — REGNUM Великобритания объявит о новых санкциях в отношении России в среду, 8 февраля, сообщает агентство Reuters.
«Великобритания введет дополнительные санкции», — сообщает агентство.
Уточняется, что новые антироссийские санкции будут направлены на частных лиц и компании.
Ранее китайская газета China Daily сообщила, что бездумное следование в фарватере США и введение антироссийских санкций не соответствует европейским интересам.