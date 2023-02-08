Глава Минстроя Файзуллин рассказал о восстановлении четырех новых регионов России

Москва, , 12:47 — REGNUM В активную фазу восстановления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то есть с июня 2022 года восстановлено более 4,5 тыс. объектов, построено новых 46 объектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин в Госдуме.

Новые регионы на карте России по итогам референдума. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Активная фаза работы у нас началась с июня 2022 года. За такой короткий промежуток было восстановлено 4763 объекта и 46 новых объектов было построено. Особенно важно выделить вклад строителей в данные процесс. В самые активные периоды у нас на настройках в новых регионах до 46 тыс. человек работало», — проинформировал Файзуллин.

Министр также рассказал о планах ведомства.

«Работа в этом направлении продолжается, у нас в плане 2261 объект (для восстановления) и 62 нового объекта строительства», — сказал он.

Кроме того, по словам Файзуллина, одновременно ведётся предоставление необходимых мер поддержки жителям Херсонской области, прибывших в экстренном порядке на территории других регионов страны.

«Единовременная выплата. Здесь уже подано 44 839 заявлений для 59 324 граждан», — сказал министр.

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