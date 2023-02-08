Люберцы, Московская область, 8 февраля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Обвинение потребовало приговорить к 23 годам колонии строгого режима экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает 7 февраля ИА REGNUM из здания Мособлсуда. Виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского и в организации убийства предпринимателя Евгения Зори 2 февраля его признал суд присяжных. Перед заседателями ставили более 30 вопросов, ответить на них нужно кратко, например, виновен подсудимый или нет, доказано что-либо или нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Фургал

Сам Фургал попросил признать его невиновным. По его словам, вопросы бизнеса, если он не криминальный, никогда не решались путём убийства.

«Что толку, если убьёшь одного, на его место придёт другой. Я никогда не решал так вопросы», — пояснил экс-губернатор присяжным.

Напомним, что еще на этапе расследования СКР проверил показания Фургала на достоверность, впервые применив новейшую методику. В исследовании использовались иностранные компьютерные программы и методы некоторых отечественных психологов-новаторов.

Эксперты по итогам инновационного психолого-лингвистического исследования пришли к выводу, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал неискренен в своих показаниях. Причастность Фургала и других членов банды к убийствам и покушению подтверждают показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, а также другие доказательства.

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Кстати, отбор в коллегию присяжных заседателей Люберецкий городской суд Московской области завершил лишь с третей попытки. Кандидаты отсеивались в основном по собственной инициативе ещё на стадии обсуждения условий работы, узнавая, что заседать им придётся по три раза в неделю, а получать всего по 638 рублей «за судодень».

Расследование уголовного дела в отношении участников ОПГ, созданной бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, было завершено еще в январе 2022 года. Речь идет о совершении в 2007–2020 годах в Москве и Хабаровском крае ряда тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Всего обвиняемым инкриминировано десять эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба составил более 3,8 млрд рублей.

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