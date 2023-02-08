В Великобритании сообщили, что Сунак предложит Зеленскому оружие дальнего действия

Лондон, , 12:39 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне предложить поставлять Киеву вооружение с более дальним радиусом поражения. Об этом 8 февраля сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на данные офиса главы британского правительства.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, оружие планируется поставлять под предлогом защиты украинской критической инфраструктуры. Великобритания также предложит дальнейшую поддержку в виде обучения украинских военнослужащих, поставки снаряжения и введения антироссийских санкций.

Стоит отметить, что Зеленский отправился в Лондон 8 февраля. Это будет его первый официальный визит в Великобританию. До этого после начала Россией спецоперации по денацификации Украины он официально выезжал за границу один раз — в США.

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