Лондон, 8 февраля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне предложить поставлять Киеву вооружение с более дальним радиусом поражения. Об этом 8 февраля сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на данные офиса главы британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

По информации журналистов, оружие планируется поставлять под предлогом защиты украинской критической инфраструктуры. Великобритания также предложит дальнейшую поддержку в виде обучения украинских военнослужащих, поставки снаряжения и введения антироссийских санкций.

Стоит отметить, что Зеленский отправился в Лондон 8 февраля. Это будет его первый официальный визит в Великобританию. До этого после начала Россией спецоперации по денацификации Украины он официально выезжал за границу один раз — в США.