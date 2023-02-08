Под завалами в Турции находятся четверо членов семьи из России
Анкара, 8 февраля 2023, 12:34 — REGNUM В Турции под завалами находится семья из четырех человек, прибывшая из России. Шансы спасти российских граждан есть, сообщили 8 февраля ТАСС в российских экстренных службах.
По предварительным данным, пострадавшими в результате землетрясения являются муж с женой и двое их детей.
Ранее сообщалось, что российские спасатели направились в провинцию Хатай на юге Турции для оказания помощи якобы обнаруженным там под завалами четверым гражданам РФ.
В настоящее время известно, что в результате серии разрушительных подземных толчков на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля, погибли свыше 7 тыс. граждан. В числе погибших, по предварительным данным, одна гражданка России, постоянно проживающая в Турции.
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Посольство РФ в Анкаре принимает активное участие в оказании помощи родным, разыскивающим своих близких, которые в момент землетрясения находились в Турции и от которых пока нет вестей.