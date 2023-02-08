Анкара, , 12:34 — REGNUM В Турции под завалами находится семья из четырех человек, прибывшая из России. Шансы спасти российских граждан есть, сообщили 8 февраля ТАСС в российских экстренных службах.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, пострадавшими в результате землетрясения являются муж с женой и двое их детей.

Ранее сообщалось, что российские спасатели направились в провинцию Хатай на юге Турции для оказания помощи якобы обнаруженным там под завалами четверым гражданам РФ.

В настоящее время известно, что в результате серии разрушительных подземных толчков на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля, погибли свыше 7 тыс. граждан. В числе погибших, по предварительным данным, одна гражданка России, постоянно проживающая в Турции.

Читайте также: Граждане России не обращались в дипмиссии РФ после землетрясения в Турции

Посольство РФ в Анкаре принимает активное участие в оказании помощи родным, разыскивающим своих близких, которые в момент землетрясения находились в Турции и от которых пока нет вестей.