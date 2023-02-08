Республиканец Гетц возмутился словами Байдена о «вине» Путина в проблемах американской экономики

Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Слова американского президента Джо Байдена о том, что в проблемах жителей Соединённых Штатов якобы виновата Россия, раскритиковал 8 февраля конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц на своей странице в одной соцсетей.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда в экономике Байдена что-то идёт не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом «налог Путина», — написал он в своём сообщении.

При этом Гетц подчеркнул, что он считает ответственным за сложившуюся в данный момент в американской экономике ситуацию действующего президента США.

«Это твоя вина, Джо», — указал конгрессмен от Республиканской партии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеканал Fox News сообщил, что выступление президента Джо Байдена в Конгрессе США сопровождалось свистом и оскорбительными выкриками.