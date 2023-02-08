Брюссель, , 12:33 — REGNUM ЕС не выполняет обещаний по снятию ограничений на экспорт российского зерна и удобрений в рамках «зерновой сделки». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

По заявлению замглавы МИД РФ, работа по снятию санкций ведется неудовлетворительно.

«На самом деле они оставили в силе весь пакет санкций на усмотрение государств — применять или не применять», — заявил Александр Грушко, добавив, что на практике обещания, которые давал Евросоюз генсеку ООН Антониу Гуттерешу, не выполняются.

В МИД России подчеркнули, что это касается удобрений в западных портах, вопросов страховки, логистики, заходов российских кораблей, обслуживания сделок «Россельхозбанком», который отключен от SWIFT.

«Это создает огромные препятствия не только для торговли сельскохозяйственными товарами, но и ухудшает состояние продовольственной безопасности», — подчеркнул Александр Грушко.

Напомним, «зерновая сделка», которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.